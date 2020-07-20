رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الفنون التطبيقية

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، جولة موسعة بكلية الفنون التطبيقية تفقد خلالها أعمال امتحانات السنوات النهائية رافقه خلال الجولة الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفلي عميد الكلية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

واطمأن السعيد، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأكد حرص إدارة الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب داخل اللجان خاصة في ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.

من ناحية أخرى، وخلال زيارته للكلية تفقد رئيس جامعة بنها، معمل الترميم وقاعة الأنشطة الطلابية ومعمل الحاسب الآلي وقاعة سيمنار والمناقشات بالكلية.