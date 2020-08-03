الوحدة المحلية بـ "السرو" تطالب المواطنين بالبدء في دهان واجهات المنازل

ناشدت الوحدة المحلية بمدينة السرو، المواطنين الذين تقدموا بطلبات تشطيب ودهان وجهات المنازل الخاصة بهم، البدء في أعمال التشطيب والدهان و إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما ناشدت الوحدة المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، بالتوجه لمقر الوحدة المحلية، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، والتقدم بطلبات التصالح وسداد نسبة 25 ٪ قيمة جدية التصالح في موعد غايته 30 سبتمبر المقبل.

وطالبت الوحدة المواطنين الذين تقدمو بطلبات التصالح ولم يقوموا بسداد 25 ٪ قيمة جدية التصالح حتى الآن بالتوجه لديوان الوحدة لسداد قيمة جدية التصالح في موعد غايته 15 أغسطس الجاي، وإلا سيتم إدراج العقارات المخالفة في حملات الإزالة ضمن الموجه الـ 16.