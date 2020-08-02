"تعليم دمياط" يعلن نتيجة القبول بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالمدارس الرسمية للغات واللغات المتميزة على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

ووجه عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام وعضوية موجه عام رياض الأطفال ومدير إدارة الاحصاء، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لوضع الآليات الخاصة للقبول، وفق السن في أول أكتوبر 2020.

وأضاف أنه من المقرر أن يكون هناك مراحل أخرى وفق الحاجة بالمدارس، ومن خلال القوائم المعلنة حفاظا على تكافؤ الفرص بين الجميع والشفافية الكاملة.