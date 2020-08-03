انهيار "بلكونة" في المنصورة.. ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط تعاين العقار

شهد عقار بمنطقة سيدى عبد القادر من شارع بورسعيد بمدينة المنصورة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، انهيار شرفة بالدور الرابع علوي، مما تسبب في إغلاق الشارع، دون وقوع خسائر بالأرواح، أو الممتلكات.

تلقى المحاسب سعد بغدادي، رئيس حي غرب المنصورة، بلاغا من غرفة عمليات محافظة الدقهلية، بشأن انهيار سور "بلكونة" بمنطقة شارع بورسعيد.

توجه لمكان الواقعة محمد محمود عبداللطيف نائب رئيس الحى، وأحمد نشأت مسئول الإشغالات، ونادر محمد من متابعة المحافظة، مع عدد من مسئولي الإدارة الهندسية والأزمات والكوارث بحي غرب برفقة قوة أمنية من قسم شرطة أول المنصورة، إلى محيط العقار محل الواقعة.

وبحسب بيان حي غرب المنصورة، فقد تم رفع الأثار الناجمة عن انهيار السور وإعادة فتح الشارع للمارة، وعمل كوردون أمني بمحيط العقار.

وأكد بيان الحي أنه سيتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة