استاذ اقتصاد بترولي: القيادة الحكيمة ساعدت في زيادة الاستثمارات

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن القيادة الحكيمة للدولة المصرية وسط عالم مضطرب مليئ بالصراعات والإصلاحات الاقتصادية والإدارية والاستراتيجية، ساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات، خاصة قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف "كامل"، في تصريحات لـ "الوطن"، أن اهتمام الدولة ساهم في جعل مناخ العمل والاستثمار بشكل عام فى مصر أكثر جاذبية، مؤكدا أن الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى الذى تتمتع به مصر الآن في قطاعات كثيرة ومنها قطاع البترول، ساهم في جذب الاستثمارات العالمية فى ظل مناخ استثمارى متميز بشهادة جميع الخبراء والمؤسسات العالمية الكبرى.

وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع النفط يتميز بالخطورة العالية والحجم العملاق ولذلك فدخول أي مستثمر لبلد ما غالبا ما يكون قرارا مدروسا من جميع الجوانب وأبرز هذه الجوانب هي الاستقرار لضمان ربحية المشروعات الاسثتمارية، ولعل أبرز نتائج هذا الاستقرار هو تحقيق قطاع البترول المصرى خلال السنوات الأخيرة لمعدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز الطبيعى ونجاحه فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والعودة للتصدير بعد توقف ثماني سنوات.

ولفت إلى أن قطاع البترول حقق نحو 27% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر، وفقاً لأحدث المؤشرات الاقتصادية المعلنة في قطاع البترول والغاز، ويعد بمثابة المحرك للاقتصاد المصرى وأن الأرقام المتميزة التى يسجلها الاقتصاد المصرى يأتى جزء كبير منها من مساهمة قطاع البترول، مشيدأ بإجراءات تحفيز الاستثمار التى تتخذها الحكومة المصرية ونجاحها بشكل كبير فى جذب المزيد من الاستثمارات.