تعرف على إجراءات تغيير تعاقد الغاز الطبيعي من عميل لآخر

يضطر العديد من المواطنين لتغيير محل إقامتهم لمكان آخر، وهو ما يعني العديد من الإجراءات اللازمة التي يجب أن تتخذ لنقل ملكية الوحدة السكنية من شخص لآخر، ومن هذه الإجراءات تغيير تعاقد الغاز الطبيعي من المالك القديم الجديد.

وتستعرض "الوطن"، إجراءات تغيير التعاقد من شخص لآخر في حالة وجود البائع والمشتري والتنازل عن الأجهزة:

- يتم عمل تنازل عن الأجهزة في الطلب المعد لذلك أمام مسؤول الحسابات بمقر خدمة العملاء بشركة الغاز الطبيعي التابع لها.

-يتم عمل معاينة للموقع لتحديد نوع الأجهزة وأخذ العداد.

-يتم عمل التسوية المالية للعميل القديم، وبعد ذلك تتغير التعاقدات وتسجيلها باسم الشاري الجديد.