أستاذ اقتصاد بترولي: الغاز الطبيعي مستقبل واعد للاقتصاد المصري

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصايات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن الغاز الطبيعي يعد مستقبلا واعدا للاقتصاد المصري على كافة الأصعدة، حيث يعد المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء والتي تمثل أهمية كبرى لاستكمال الحياة اليومية والصناعية والإنتاج في جميع المجالات.

وأضاف "كامل"، في تصريحات لـ "الوطن"، أنه خلال سنوات ماضية عديدة شهدت الدولة المصرية انقطاعا للتيار الكهربي بشكل يومي، حيث كان لامفر من قطع الكهرباء خاصة في أشهر الصيف، موضحا أنه بعد اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي وتنمية الآبار الديمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز قلت انقطاعات التيار بشكل كبير.

وأوضح "كامل" أن محطات الكهرباء تعتمد بكل كبير على الغاز الطبيعي للعمل، حيث أنها تستهلك أكبر كمية من إنتاج الغاز المحلي أكثر من المنازل والأفران والصناعات.

وأشار إلى أن حقل ظهر كان له الفضل الأكبر بجانب عدد من الحقول الأخرى في توفير الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة بدلا من الاستيراد والتوجه إلى التصدير بدلا من ذلك وتحقيق فكرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وكانت مصر قد أعلنت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي من الخارج في سبتمبر 2018، وبعد اكتشاف حقل ظهر بـ 3 سنوات .