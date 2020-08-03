المكسيك تُسجل 4853 إصابة بكورونا.. ونيجيريا تخفف الإجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 4853 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إضافة إلى 274 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 439046 حالة والوفاة إلى 47746.

وقالت الحكومة المكسيكية، من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

من ناحية أخرى، أعلن حاكم مدينة لاغوس العاصمة التجارية والمالية لنيجيريا باباجيد سانو أولو، إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، موضحًا أنه في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سيتم تحديد الطاقة الاستيعابية للمساجد والكنائس في 50%، داعيا من تتجاوز أعمارهم 65 سنة إلى البقاء في منازلهم.

وسجلت لاغوس التي يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، أكثر من 15 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها نحو 200 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في نيجيريا 43 ألف إصابة، بينها أكثر من 879 حالة وفاة.