اعتقال زعيم طائفة دينية في كوريا الجنوبية لتفشي فيروس كورونا

اعتقلت السلطات في كوريا الجنوبية مؤسس طائفة مسيحية سرية في قلب أكبر حالات إصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد، بسبب ما قيل عن إخفائه معلومات مهمة لرصد طرق انتقال العدوى ومخالفات أخرى.

وذكرت وكالة "رويترز" أن ولي مان-هي، هو رئيس كنيسة شينتشيونجي اليسوعية المرتبطة بأكثر من 5200 حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في كوريا الجنوبية أو 36 في المئة من مجمل حالات الإصابة في البلاد.

وقال الادعاء إن لي البالغ من العمر 89 عاما تآمر مع زعماء آخرين للطائفة لحجب معلومات عن السلطات خلال ذروة تفشي الفيروس بين أتباعه الذين يتجاوز عددهم 200 ألف شخص.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إنه قيل إن لي، الذي وصف فيروس كورونا المستجد بأنه من "عمل الشيطان" لمنع نمو الطائفة، أخفى تفاصيل بشأن أعضاء طائفته وأماكن اجتماعهم مع محاولة السلطات تتبع طرق انتقال العدوى في فبراير.

وأضافت أنه يشتبه أيضا باختلاس لي نحو 5.6 مليار وون (4.7 مليون دولار) من أموال الكنيسة من بينها نحو خمسة مليارات وون لبناء معتكف.

وقالت الطائفة، في بيان، إن لي كان قلقا من مطالب الحكومة الحصول على البيانات الشخصية للأعضاء ولكنه لم يحاول مطلقا إخفاء أي شيء.

واعتقل لي مباشرة بعد موافقة محكمة في منطقة سوون جنوبي سول على أمر اعتقاله.