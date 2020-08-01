تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا بأسوان 

تماثل اليوم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا بأسوان 7 حالات جديدة، تقرر خروجهم من مستشفى العزل الصحي بمنطقة الصداقة بأسوان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء هم "مطاوع .م، رزق .ن، هدية .ع، الدسوقى .ر، محمد .ع، سعدية. أ ومصطفى. غ".

وجرى تجهيز مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، لاستقبال حالات العزل، حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرًا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.