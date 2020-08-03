البرازيل تُسجل ما يقرب من 26 ألف إصابة بكورونا.. و541 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 25800 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 541 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.73 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 94104 حالات.

كما سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث أوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1561 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.

بينما سجلت موريتانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع إصابات جديدة بمرض كوفيد 19، وأوضحت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة ارتفع إلى 6323 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 157 وفاة.