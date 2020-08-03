وزير الخارجية اللبناني المستقيل: لبنان ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة

قال وزير الخارجية اللبناني المستقيل ناصيف حتى: "أرى غياباً لرؤية لبنان الذي أؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية".

وأضاف وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية": " لبنان اليوم، ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

وتابع وزير الخارجية اللبناني المستقيل: "المطلوب في عملية بناء الدولة رؤية واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية".

وأكد: "شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة".

وسلم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتى، استقالته رسميًا لرئيس الوزراء، قبل قليل.