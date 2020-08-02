لبنان: 17 خرقا جويا إسرائيليا فوق مناطق الجنوب

أعلن الجيش اللبناني في بيان، اليوم، عن تسجيل 17 خرقاً جوياً إسرائيلياً، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأشار الجيش اللبناني، إلى أنه سيتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وكان الجيش اللبناني، أعلن أمس السبت، تسجيله 16 خرقاً جوياً للطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية خلال 24 ساعة، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأعلن الجيش اللبناني، الخميس الماضي، أنه جرى تسجيل 34 خرقا جويا إسرائيليا للأجواء اللبنانية خلال 24 ساعة، وتحديدا فوق العاصمة اللبنانية "بيروت" ومناطق الجنوب وعاليه والشوف وبعبدا.