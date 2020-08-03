راعي كنيسة العذراء مريم بشبرا: نقيم القداس وسط إجراءات احترازية مشددة

علق القس كاراس إبراهيم راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة بمنطقة شبرا، على استعادة الفتح التدريجي للكنائس بعد غلقها بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأن هناك احتفالا كبيرا في الكنيسة بلقاء الشعب والكاهنات داخل الكنيسة بعد حوالي 4 شهور ونصف من القطيعة بعد أن كانت الوسيلة الوحيدة للتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف إبراهيم، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فتح الكنائس جاء وسط إجراءات احترازية كبيرة شدد عليها قداسة البابا ويجب إتباعها طبقا للإجرءات التي وضعت بوجود مسافات آمنة بين المواطنين، ووجود علامات استرشادية على الأرض، بالإضافة لتعقيم الشخص الذي يدخل من باب الكنيسة وقياس درجة حرارته.

وتابع، أننا حاولنا بقدر الإمكان حجز أماكن الصلاة داخل الكنائس عن طريق المواقع الإلكترونية، وذلك لكي نصلي جميعا تحت إجراءات احترازية مناسبة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء أن يحجز المواطنين بطريقة آمنة وعدم التعامل مع بعضهم البعض بطريقة مباشرة للحفاظ على صحتهم فكان هذا التطبيق هو الوسيلة المناسبة لإختيار المكان والساعة المناسبة الذين يريدون الصلاة فيها بحيث يكون هناك فرصة متساوية بين الناس للصلاة.