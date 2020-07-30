الكنائس تهنئ الرئيس والمصريين بعيد الأضحى: نصلي لاستكمال بناء الوطن

هنأت الكنائس المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسؤولين بالدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معلنين الصلاة من أجل أن يساعدهم الله في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، ويبارك جهودهم لاستكمال مشروع بناء مصر الحديثة.

وأرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئته إلى الرئيس السيسي، بتلك المناسبة، قال فيها: "بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة، ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين. دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".

كما ارسل البابا برقية أخرى إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال فيها: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة وأن يوفق جهودكم المخلصة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز".

كذلك أرسل البابا برقية تهنئته إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلا: "يسرني بالأصالة عن نفسي، وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر، بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية، لإعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم، في حفظ الله ورعايته".

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في برقية التهنئة للرئيس السيسي: ندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار، وتظل مصر شامخة أبية أمام جميع التحديات".

وقال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران أبروشية مصر، في برقية التهنئة للرئيس السيسي: "أصلى أن يعطيكم الله حكمة فى قيادة مصر، في ظل الأوضاع الراهنة، وأن يحمي مصر من كل شر، ويمنح كل شعوب منطقة الشرق الأوسط السلام والأمن والرخاء".

كما أرسل المطران، برقية تهنئة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قال فيها: "نحن ندعو الله القدير، أن يؤيدكم بنعمته وحكمته في كل الجهود التي تبذلوها، لنشر مبادئ السلام والمحبة، بين أتباع الديانات وشعوب العالم".

وتقدم الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بالتهنئة إلى الرئيس والمصريين بتلك المناسبة، قائلا: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة، ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

كذلك هنأ المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس السيسي، والشعب المصري، بمناسبة عيد الاضحى، متمنيا أن يعيد الله تلك المناسبة على مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها بالخير والسعادة والسلام.

واضاف المطران: "ندعو الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وينصرها على أعدائها وعلى الإرهاب، وأن يمن الله على أرضها بالفرح والسلام، وبمزيد من التنمية والازدهار".