فيديو استرشادي للإنجيلية حول إجراءات عودة فتح الكنائس في 3 أغسطس

نشر المكتب الإعلامي للطائفة الإنجيلية في مصر، فيديو استرشاديًا حول الاجراءات التي ستُتبع في كنائس الطائفة مع عودة الفتح التدريجي لها في 3 أغسطس المقبل، في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال اجتماع المجلس الملي الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفة الإنجيليةِ بمصر، عبرَ وسائل التواصلِ الإليكترونيّ، قدم المجتمعون الشكر لله من أجل الدور الذي قامت به الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وكذلك جميع العاملين بالقطاع الطبي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الاجراءات تعقيم الداخلين للكنائس وارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.