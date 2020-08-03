"مايكروسوفت" تعتزم مواصلة مفاوضات شراء تطبيق "تيك توك"

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية، أنها تنوي مواصلة مفاوضات شراء تطبيق "تيك توك" الصيني حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وأضافت الشركة ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الإثنين ـ أنها ستأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية التي أعرب عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد يوم من وصول مفاوضاتها مع تيك توك إلى طريق مسدود.

كان ترامب قد صرح بأنه يدرس عدة خيارات تجاه "تيك توك"، بينها إمكانية حظر التطبيق، حيث يحظى التطبيق الصيني لنشر مقاطع الفيديو القصيرة بشعبية كبيرة عالميا، وتقديرات بأن هناك نصف مليار مستخدم نشط لتيك توك في جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة هناك حوالي 80 مليون مستخدم نسبة كبيرة منهم في سن المراهقة أو أوائل العشرينات من العمر.