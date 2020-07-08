خبير أمن معلومات: تطبيق "تيك توك" يتجسس على المستخدمين

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن هناك العديد من التطبيقات التي تتجسس على الهواتف المحمولة ولكن يتم اكتشافهم كل فترة، والموضوع لم يتوقف على تطبيق "التيك توك" فقط، ولكن كل فترة يتم اكتشاف التطبيقات لأنه في بعض الأحوال عندما يتم تنزيل التطبيق في البداية يكون خاليا من أي أنواع التجسس، ولكن مع التحديثات التي تنزل أوتوماتيكيا وتحدث نفسها؛ تبدأ تظهر بعض الثغرات في البرنامج والتي من خلالها يستطيع تجميع بيانات وكل المعلومات الموجدة على الهاتف المحمول للمستخدم.

وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الفترة الحالية أصبحت كل المواقع والتطبيقات تسعى جاهدة لجمع المعلومات عن المستخدمين ودراسة سلوكهم لكي تستطيع إعطائهم محتوى تسويقي يتناسب مع اهتمامتهم.

وتابع، أن تطبيق "تيك توك" من أكثر الأشياء التي بها نسبة عالية جدا من جمع المعلومات عن المستخدم وتم اكتشافها، وكل عام يظهر تقرير يوضح التطبيقات التي تم حذفها من على المنصات سواء من على جوجل بلاي أو أب ستور، وتم التأكد أنها تجمع وتستخدم بيانات المستخدمين بشكل خاطيء ودون موافقتهم.

واستكمل، أن التطبيقات العادية التي يتم تنزيلها على الهواتف المحمولة لا يكون هدفها من البداية التجسس على المستخدم إلا إذا كان التطبيق تجسس في الأصل، ولكن التطبيقات التي نستخدمها والتي تقوم بتعديل صور وفيديوهات يكون فيها جزء لجمع المعلومات، وكذلك الفيس بوك به أشياء كثيرة تجمع سلوك المستخدم وأيقونة خاصة على الفيس بوك اسمه off face book الذي يجمع كل ما يقوم به المستخدم خارج التطبيق، وتوجد في الإعدادات.

وأكد، أنه يجب الحد من تنزيل التطبيقات بكثرة، وضرورة متابعة أخبار أمن المعلومات على الإنترنت، وعند وجود أي أخبار تجسس لها علاقة بتطبيق ما في حالة عدم احتياجه يجب حذفه من على الهاتف المحمول.