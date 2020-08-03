فيديو.. حماية المستهلك: نصل للمواطنين بكل الطرق الممكنة

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن جهاز حماية المستهلك لها فريق يعمل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للوصول للمستهلك المصري والتعرف على شكواه بكافة الطرق.

وأشار فرج إلى أن الجهاز له خط ساخن وهو 19588 من أي رقم أرضي، بالإضافة للموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز وهو موقع تفاعلي، بالإضافة للتطبيق الخاص بالجهاز الذي يقدم نصائح للمستهلك ويستقبل الشكاوي.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الجهاز يتلقى الشكاوى عن طريق الواتس على رقم 01281661880 وهو وسيلة يفضلها المواطنين بالإضافة للانتشار في الميادين العامة خلال فترة العيد، فهناك أكثر من حوالي 4 سيارات في القاهرة و2 في الجيزة كتجربة أولية لسيارات الضبطية القضائية بالمحافظات.