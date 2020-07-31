جهاز حماية المستهلك: السيسي يفكر دائما في رفاهية المصريين

علق الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، على مبادرة "ميغلاش عليك" وهذه المبادرة عبقرية لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفكر دائما في رفاهية المصريين "عدينا مرحلة تقديم الخدمات فقط وأصبحنا نفكر في رضا المصريين والهدف منها هو المستهلك ورفع مستوى رضاه عن الخدمة المقدمة له".

وأضاف فرج، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المبادرة عبارة عن أن هناك 10% خصم تقوم بها المصانع بالإضافة إلى أن الدولة تعطي وزارة المالية 10% أخرى عبارة عن 200 جنيه لكل فرد يتم طرحها على بطاقات التموين بحد أقصى 1000 جنيه وهذه المبالغ لا يأخذها المستهلك بل هي خصم على مجموعة السلع التي تطرحها الدولة.

وأوضح، أن مبلغ الـ 200 جنيه ليس نقديا يأخذها الفرد في يديه "لو الدولة أدت كل شخص 200 جنيه في إيده معناها زيادة التضخم بهذا المقدار لكل المواطنين، وجعلناها خصم على منتجات يتم شراؤها وبذلك تعمل المصانع والعمالة وضخ نقود مرة أخرى في الدولة".

وأكد، أن الهدف الرئيسي منها هو المحافظة على معدلات التنمية التي تأثرت بسبب تداعيات فيروس كورونا.