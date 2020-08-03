الحكومة الأفغانية تطالب حركة طالبان بتمديد وقف إطلاق النار

طالبت الحكومة الأفغانية، اليوم، حركة طالبان بتمديد وقف إطلاق النار عقب ساعات من نهايته ومع اقتراب انتهاء عملية تبادل السجناء.

وأشار الرئيس الأفغاني أشرف غني، إلى إمكانية بدء محادثات السلام المؤجلة بعد عيد الأضحى مباشرة، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وقال مسؤولون، إنه لم تصلهم تقارير بشأن أى اشتباك بين الطرفين منذ بدء سريان هدنة الأيام الثلاثة بمناسبة عيد الأضحى.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمر الجمعة الماضية بإطلاق سراح 500 من سجناء حركة طالبان، كبادرة حسن نية ردا على وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان خلال عيد الأضحى المبارك.