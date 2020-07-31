إصابة 14 شخصا في انفجار عبوة ناسفة غربي أفغانستان

أعلنت الصحة الأفغانية، اليوم، إصابة 14 شخصًا في انفجار بإقليم هيرات، ثالث أكبر الأقاليم الأفغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية الدكتور محمد رفيق شيرزاي، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إنه جرى نقل 14 مصابًا إلى المستشفى، إثر انفجار وقع بإقليم هيرات غربي البلاد.

وأشار المتحدث باسم شرطة الإقليم عبدالأحد والي زادة، مُعلقًا على الانفجار، الذي وقع بسبب عبوة ناسفة، إلى أن الانفجار استهدف تجارًا للحيوانات.

وتتجه الأمور في أفغانستان إلى هدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، بعدما أعلنت حركة طالبان وقفا لإطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى، فى ثانى هدنة تشهدها أفغانستان في شهرين ونصف الشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بوقف إطلاق النار فى أفغانستان خلال فترة العيد، داعية إلى الإسراع في إطلاق محادثات السلام.