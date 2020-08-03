بدء تسليم الدفعة الأولى من شقق "سكن مصر" بـ 6 أكتوبر الجديدة 16 أغسطس

قال محمود مراد معاون رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم الإعلان عن بدء تسليم الدفعة الأولى من شقق "سكن مصر" بـ 6 أكتوبر الجديدة بـ716 وحدة سكنية بداية من 16 أغسطس المقبل وهذه الوحدات كاملة التشطيب والمرافق سواء مياه، صرف، طرق، كهرباء، غاز، اتصالات.

وأضاف مراد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع "سكن مصر" من ضمن مشروعات الإسكان المتوسط ونسبة المشروع الإجمالية 177 عمارة بـ 4236 وحدة وصلت إلى 62% كإسكان، و93% كمرافق والجزء الذي سيتم تسليمه هو الذي اكتمل بنسبة 100%.

وتابع أنه بالنسبة لموقع المشروع فهو يعتبر جنوبي طريق الواحات وملاصق لمنطقة الـ100 فدان التي تعد من كبري المناطق في مصر كلها التي تم تنفيذ بها عدد وحدات إسكان اجتماعي 42 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات.

واستكمل أن مساحة المشروع 125 فدانا والنسبة البنائية كعادة مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية لا تتعدى 25% من إجمالي مساحة المشروع حيث تكون باقي المساحة عبارة عن مسطحات خضراء وخدمات، فضلا عن أن هناك مباني خدمية جاهزة بالفعل بالقرب من المشروع.