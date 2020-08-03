رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة بالجيزة في عيد الأضحى

شهدت محافظة الجيزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تواجدا ميدانيا للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير، حيث تمكنت المحافظة من رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار أيام العيد من خلال تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وقد تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وامبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة لرفع المخلفات، مشيرا إلى أن إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق ساهم بشكل واضح في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الحملات التي تم تنظيمها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وكلف محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب العيد بالبدء في إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين؛ موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ حملات نظافة وتجريد موسعة وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطي بالطرق الرئيسية.

من جانبه أكد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم الدفع بـ 25 معدة متنوعة خلال الحملات للمعاونة في رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إزالة أي نواتج للذبيح بالشوارع، كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وتقوم سيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم للتخلص الآمن منها.