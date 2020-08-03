أسيوط تواصل احتفالات العيد بإجراءات احترازية وغلق الحدائق والمتنزهات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات واستمرار أعمال النظافة والتجميل بالشوارع والميادين تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار محافظ أسيوط إلى الانعقاد المستمر لغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة لمتابعة ورصد تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها بالتنسيق مع كل الجهات، لافتا إلى أن أغلب الشكاوى والبلاغات تمثلت في بلاغات انقطاع الكهرباء أو المياه عن بعض الشوارع والإبلاغ عن بعض حوادث الطرق، لافتا إلى أنه تم التعامل مع جميع البلاغات الواردة على مدار أيام عيد الأضحى المبارك والاستجابة الفورية لها.

وأضاف المحافظ أنه قام بالعديد من الجولات المفاجئة بالمراكز والأحياء للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق الحدائق والمتنزهات وزيارة المستشفيات ودور الأيتام للتهنئة بالعيد فضلا عن الجولات الميدانية لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء على المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل بها لتلقي طلبات التصالح في مخالافت البناء وسداد جدية التصالح.