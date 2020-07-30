محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مستشفى عزل أبوتيج النموذجي، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية بها وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي للعزل، كما استمع إلى شرح من الأطباء المشرفين على المستشفى بمراحل دخول المريض المستشفى والتعامل معه وخطوط سير مصابي فيروس كورونا منذ دخلوهم المستشفى والخدمات المقدمة لهم.

وشدد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على تكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل، لمتابعة سير وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية وعمل تقارير مستمرة عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة، حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.