مقترح برلماني لجون طلعت لحصر الشواطئ الخطرة بعد تزايد معدلات الغرق

ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مواجهة حاسمة من قبل الأجهزة المعنية لكل الشواطئ الخطرة التي تتسبب في غرق المصريين، وذلك مع إعادة فتح الشواطئ مرة أخرى بعد تجاوز أزمة كورونا، والتي تشهد انحسار يومي بكل المحافظات المصرية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا على أن وقائع الغرق بالشواطئ أصبحت تتكرر بشكل كبيرة، وآخرها أزمة شاطئ النخيل بالأسكندرية وتداعيات السلبية على العديد من الأسر، وغيرها من الشواطئ الأخرى التي تحتاج لحصر ومواجهة خاصة الخطرة منها، مع حملات توعية حكومية مستمرة بعدم المجازفة من قبل المواطنين ونزول الشواطئ في أوقات ليست مخصصة لذلك، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة مطالبة بحصر شامل لجميع الشواطئ الخطرة في مصر، ووضع رادع حاسم من الاقتراب بها من قبل المواطنين، ومن ثم العمل على إعادة تشغيل هذه الشواطئ الخطرة وفق ضوابط علمية إذا كنا في حاجة العمل إليها، وليس ترك الأمر لتقديرات المواطنين التي تنتهي دائما بنسب وفيات كثيرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة المصرية التي قدمت النموذج الأفضل ولا تزال في مواجهة كورونا، بهدف صحة وسلامة المواطنين لن تتأخر عن الحفاظ على صحتهم مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن عودة الشواطئ وفتحها لابد أن يصاحبه مثل هذه الإجراءات الحاسمة.