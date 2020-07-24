جون طلعت: إجبار أولياء الأمور على التبرع للمدارس لا يتفق مع الدستور

أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن جميع الأسر المصرية لها الحق الكامل في الاختيار بكل حرية بين المدارس التي يلتحق بها أبناءهم ويتعلمون بها سواء كانت خاصة أو تجريبية أو حكومية أو أجنبية.

وأشار إلى أن دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة والمتابعة وبخاصة في تحصيل المصروفات لابد أن يكون فعالا وأن لا تترك الأمور بحسب أهواء ورغبات كل مدرسة وخاصة في المدارس الخاصة.

وأوضح طلعت في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، تعليقا على الشكاوى المتعددة من الأهالي بشأن حالات الاستغلال السيئ التي تتزايد مع الوقت جراء المدارس الخاصة، وعدم الالتزام بضوابط محددة في الرسوم وجعل الأمر متعلق بأهواء ورغبات كل مدرسة على حدة، بالإضافة إلى التصرفات التي تصاحب عمليات الالتحاق من اختبارات للأسرة والتمييز الدائم في قبول أسر دون غيرها وهو أمر لا يتماشي مع الواقع والدستور والقانون.

وقال إن الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم لابد أن يكون فعالا ورادعا لكل صور الاستغلال السيئ بالمدارس الخاصة، والتمييز الذي يتم بين الأسر وبعضها البعض، ووضع ضوابط محدد للمصروفات دون أي إجبار لمصروفات أخرى يتم تقديمها في صور تبرعات.

وشدد على ضرورة أن يقف الجميع خلف الدولة المصرية للنهوض بأوضاع التعليم المصري والتغلب على إشكالياته، وأحد أسباب هذا الدعم صور الاستغلال السيئ التي تتم من المدارس الخاصة، وبالتالي لابد من وزارة التربية والتعليم من أن توسع من دائرة رقابتها على المدارس الخاصة وتكون رادعة لكل صور الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بزيادة المصروفات ومضاعفتها بصور أخرى مثل التبرعات الإجبارية.