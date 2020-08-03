الذهب يقفز إلى نحو 2000 دولار لأول مرة في التاريخ

صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق، اليوم، مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات وباء كوونا المستجد "كوفيد 19"، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1990.80 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.

وقال كبير الاستراتيجيين في "سي.إم.سي ماركتس"، مايكل مكارثي، إن المعنويات تتدهور في شتى الأسواق. أولا، تنامي معدلات الإصابة بفيروس كورونا مبعث قلق حقيقي للعالم، ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب. وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا. وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وبلغ عدد الإصابات 17.96 مليون عالميا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين، 1% ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.