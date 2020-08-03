مجدي الهواري: عرض مسرحية "حزلقوم" الشهر المقبل.. وأحمد مكي "استثنائي"

يستعد الفنان أحمد مكي، لعرض أولى أعماله المسرحية "حزلقوم" منتصف شهر سبتمبر المقبل، حسب بيان صادر عن مسرح كايرو شو المنتج للمسرحية.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لـ"كايرو شو"، في بيان صحفي له، اليوم، عن سعادته البالغة بردود الأفعال الأولية للعرض والتي بدأت حتى قبل انطلاق العروض الجماهيرية، وتصدر"حزلقوم" تريند تويتر في مصر فور طرح بوستر المسرحية الأول علي الحسابات الرسمية لـ"كايرو شو" بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإعلان عن قرب افتتاح المسرحية للمرة الأولى في مصر بعد النجاح الذي حققته عند عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأشاد مجدي الهواري، بالفنان أحمد مكي وبحماسه للوقوف على خشبة المسرح، واصفًا إياه بـ"الاستثنائي" ولكن متوقع من فنان نجم بحجم وذكاء "مكي" يدرك جيدًا قيمة ومتعة التفاعل المباشر مع الجمهور، لاسيما وأنه خلال عرض "حزلقوم" الأول ضمن فاعليات موسم الرياض جاء حضوره طاغيًا و قويًا جدًا للجميع، حسب تعبيره.

وتابع أن حماس أحمد مكي للعرض الآن وفي ظل الظروف الاستثنائية الحالية يكشف معدنًا أصيلًا وشجاعة من فنان يقدر جمهوره، فضلًا عن دعمه للشباب خلال هذا العرض بداية من مخرج المسرحية الشاب الواعد كريم سامي وحتى الوجوه الجديدة التي اكتشفها "مكي" بنفسه وأصر على منحهم فرصة كبيرة في "حزلقوم"، وهو أمر يعكس مدى تصالحه مع فنه و ثقته الكبيرة بنفسه كنجم.

مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال، بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام، وعدد من نجوم الكوميديا، وإخراج كريم سامي.