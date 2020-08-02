رئيس التحرير

محمود مسلم

كايرو شو يطرح البوستر الدعائي لمسرحية حزلقوم لأحمد مكي: قريبا

كتب:

أبانوب رجائي
12:53 م | الأحد 02 أغسطس 2020
بوستر مسرحية حزلقوم

بوستر مسرحية حزلقوم

أعلن مسرح كايرو شو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عرض مسرحية حزلقوم، بطولة الفنان أحمد مكي ومن إخراج كريم سامي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب الحساب الرسمي: "لأول مرة تشاهدون النجم أحمد مكي، على المسرح يقدم عرضا كوميديا رائعا يلعب فيه شخصية "حزلقوم" الشهيرة التي يعشقها الملايين، حزلقوم بسذاجته يقع فريسة لعدد من المستغلين، ويدخل في مغامرات كوميدية مثيرة.. لن تتوقفوا عن الضحك مع أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، وباقة من النجوم، مسرحية "حزلقوم" من إخراج كريم سامي".

يذكر أن مسرحية حزلقوم، عرضت في شهر فبراير الماضي، بالمملكة العربية السعودية وحققت نجاحا كبيرا.

اقرأ المزيد:

عبدالمجيد محمود لـ"أحمد مكي": إنت إخواني ونص

مصادر: أحمد مكي يتعاقد على بطولة الجزء السادس من "الكبير أوي"

بلاغ يتهم أحمد مكي بالتواصل مع قنوات داعمة للإرهاب لتهديد الأمن المصري

خالد أبوبكر يقدم بلاغا ضد أحمد مكي: يهدف لتأليب الرأي العام ضد قادة البلاد