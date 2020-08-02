كايرو شو يطرح البوستر الدعائي لمسرحية حزلقوم لأحمد مكي: قريبا

أعلن مسرح كايرو شو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عرض مسرحية حزلقوم، بطولة الفنان أحمد مكي ومن إخراج كريم سامي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب الحساب الرسمي: "لأول مرة تشاهدون النجم أحمد مكي، على المسرح يقدم عرضا كوميديا رائعا يلعب فيه شخصية "حزلقوم" الشهيرة التي يعشقها الملايين، حزلقوم بسذاجته يقع فريسة لعدد من المستغلين، ويدخل في مغامرات كوميدية مثيرة.. لن تتوقفوا عن الضحك مع أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام، وباقة من النجوم، مسرحية "حزلقوم" من إخراج كريم سامي".

يذكر أن مسرحية حزلقوم، عرضت في شهر فبراير الماضي، بالمملكة العربية السعودية وحققت نجاحا كبيرا.