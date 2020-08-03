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محمود مسلم

ووكهارت الهندية تتعاقد على تصنيع لقاحات لكورونا وتوريدها لبريطانيا

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(وكالات)
02:25 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
ووكهارت الهندية تتعاقد على تصنيع لقاحات لكورونا وتوريدها لبريطانيا

ووكهارت الهندية تتعاقد على تصنيع لقاحات لكورونا وتوريدها لبريطانيا

قالت شركة ووكهارت الهندية لصناعة الأدوية، اليوم، إنها تعاقدت على توريد ملايين الجرعات من لقاحات متعددة لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"  إلى بريطانيا بما فيها اللقاح الذي تطوره شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضافت الشركة الهندية، أنها حجزت خطوط تعبئة وتغليف في إطار اتفاق مع الحكومة البريطانية.

وقفزت أسهم الشركة الهندية 10% عقب هذا الإعلان في سوق مومباي الهابطة.

وكانت الحكومة البريطانية حجزت أيضا خط تعبئة وتغليف بشركة ريكسهام التابعة للشركة الهندية في ويلز لاستخدامه بالكامل على مدار 18 شهرا بهدف ضمان توريد اللقاحات.

ويجري العمل على تطوير واختبار أكثر من 150 لقاحا في مختلف أنحاء العالم للقضاء على الجائحة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن 25 منها دخلت مراحل الاختبار على البشر.

 

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