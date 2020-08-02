رئيس التحرير

محمود مسلم

مركز بحوث علمية روسي يخطط لبدء إنتاج لقاح ضد كورونا

كتب:

وكالات
12:23 م | الأحد 02 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز Vector الروسي للبحوث العلمية، إن مؤسسته تخطط لبدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في نوفمبر المقبل.

وأضاف المدير العام، في حديث صحفي اليوم: "نتوقع أن يبدأ الإنتاج في نوفمبر من هذا العام. لذلك، من الممكن الحديث عن بدء عمليات التطعيم ضد المرض مع حلول نهاية هذا العام، وبداية العام المقبل. في البداية سيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر بين السكان، ثم يلي ذلك الانتقال إلى التطعيم الشامل"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، في اجتماع حول الوضع الصحي والوبائي في روسيا بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، إنه من المقرر أن يتم تسجيل اللقاح الذي طورته شركة Vector ضد الفيروس، في سبتمبر، ومن المقرر إنتاج الدفعة الأولى منه في أكتوبر.

اقرأ المزيد:

اعتقال زعيم طائفة دينية في كوريا الجنوبية لتفشي فيروس كورونا

فرض حظر شامل لمدة أسبوعين في بابل بسبب كورونا

"التمثيل التجاري" يبحث خطة ترويج الصادرات السلعية والحد من آثار كورونا

رئيس البرلمان العربي يُهنئ السعودية بنجاح موسم الحج رغم تحديات كورونا

وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز الـ200 ألف حالة