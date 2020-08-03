افتتاح معرض "شيخوخة" بجاليري لمسات الأربعاء

ينظم جاليري لمسات، بوسط البلد، الأربعاء المقبل، معرضا جماعيا لنخبة من الفنانين التشكيلين في مصر والوطن العربي بعنوان "شيخوخة"، وهو المعرض الذي يعود به الجاليري للعرض مرة أخرى مع عرض الافتتاح أونلاين، وذلك في الثامنة مساءً.

وأضافت نرمين شمس، مدير الجاليري، في تصريحات صحفية: نقدم بالمعرض مجموعة من الأعمال الفنية تتضمن عدد كبير من المنحوتات والخزفيات القديمة، اللوحات الفنية القديمة، الصور الفوتوغرافية القديمة، القطع الفنية اليدوية القديمة والمستوحاة من معني لفظ شيخوخة، والمعرض يتبنى فلسفة أن القديم يعبر عن الأصالة والعراقة ولا يقل أهمية عن الذهب، ويحمل دعوة لتقدير الأشياء القديمة حتى نستلهم منها الجديد والمبتكر.