استمرار غلق المتنزهات ومصيف بلطيم لليوم الرابع في كفر الشيخ  

خلت الحدائق والمتنزهات والساحات العامة من المواطنين والمحتفلين بعيد الأضحى المبارك بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، رابع أيام العيد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتواجد أمني مكثف.

وأكدت المحافظة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن الحدائق العامة والمتنزهات بمدن المحافظة وخاصة حديقة صنعاء، وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وحدائق مطوبس، خلت من المواطنين، بالإضافة إلى خلو شواطئ مصيف بلطيم و كورنيش نهر النيل بمدن دسوق، وفوه، ومطوبس، من المواطنين.

وأضافت، أن مدن وقرى المحافظة، شهدت أعمال نظافة ورفع قمامة، وأنه وجه رؤساء المدن بمتابعة غلق المتنزهات، ومتابعة أعمال النظافة، ورفع المخالفات وفض الأسواق.

وأكدت أنه تم منع عدد من المواطنين من دخول مصيف بلطيم، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن الأسواق شهدت حملات مكثفة من مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والصحة، لضبط المخالفين.