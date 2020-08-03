أردوغان يطيح بـ600 عقيد بالجيش التركي دفعة واحدة

كشفت وسائل إعلام تركية، إطاحة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بنحو 600 ضابط بالجيش ممن يحملون رتبة عقيد، وقرر إحالتهم على المعاش دون سبب واضح، وذلك بعد أيام من الإطاحة بعدد من كبار الجنرالات، من بينهم قائد الجيش الثاني ذكائي أكساكالي، خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "سوزجو" التركية، إنَّ تركيا شهدت في السنوات الأخيرة الماضية انخفاضًا كبير في عدد عقداء الجيش بعد إحالة الكثير منهم إلى التقاعد، حيث جرى تقليص فترة عمل العقداء في الخدمة بالقوات المسلحة من 31 سنة إلى 29 سنة.

وأضافت الصحيفة التركية، أنَّه في حين يستمر عدد من العقداء المقربين من النظام في الخدمة رغم تخطيهم فترة الـ29 عامًا، فإنه على الجانب الآخر يجري إحالة العقداء تحت شعار:"ليس هناك حاجة إليكم".

وقال رئيس سياسات الأمن القومي بالبرلمان التركي عن حزب الخير، أيتون تشراي، إنَّ "قواتنا المسلحة أصبحت منخرطة في صراعات عديدة"، متسائلًا:"ما الصواب في إحالة 600 عقيد من أصحاب التجارب العظيمة في الجيش التركي، في حين أن حركة فتح الله جولن، لا تشغل مساحة كبيرة من الصورة؟".

وفي سياق آخر، نشرت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو لمناورات "النسر التركي الأذري" الجارية في أذربيجان.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أنَّ المناورات بين الجيشين مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها، على حد زعمها.

وكشف مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع التركية، مشاهد لسلاح المدرعات والدبابات إلى جانب جنود من الجيشين التركي والأذري.

وواصلت القوات التركية والأذرية، مناوراتهما البرية والجوية الواسعة المشتركة في أذربيجان، تحسبًا لتصعيد عسكري محتمل بين الأخيرة وجارتها أرمينيا المدعومة من روسيا.

وتُجرى المناورات في عدة مدن أذرية، في مقدمتها العاصمة باكو، ونخجوان، وكنجة، وكوردمير، ويولاخ، وتستمر حتى 10 أغسطس الحالي، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من الشهر نفسه.

وذكرت صحيفة "خبر تورك": "تلقت القوات المشاركة بالمناورات في نخجوان، أوامر للتأهب، ونفذت عمليات تحاكي موقع معركة حقيقية".

وشارك عدد كبير من الدبابات والمدرعات والمقاتلات والمروحيات، في هذا القسم من المناورات، وتضمنت المناورات اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

وجرى خلال هذه المناورات اختبار جاهزية القوات لتنفيذ أوامر القيادة العسكرية، وإطلاق النار من المركبات المدرعة والمدافع ومدافع الهاون على أهداف افتراضية للعدو.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، في 12 يوليو الماضي.

وكانت تركيا أرسلت طائرات عسكرية من طراز "إف 16"، الجمعة الماضية، للمشاركة في المناورات العسكرية المشتركة واسعة النطاق التي تنظمها القوات الجوية والبرية التركية الأذرية، منذ عدة أيام، تحسبًا لنشوب حرب بين أذربيجان وأرمينيا.

https://twitter.com/i/status/1289929672738791425

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، عن تنفيذ قواتها البحرية التركية المتمركزة في البحر الأبيض المتوسط عدة تدريبات بين 26- 30 يوليو الماضي.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، عبر "تويتر"، عدة صور لتلك التدريبات التي نفذتها البحرية التركية المتمركزة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن مروحيات وقوات برمائية للتدخل السريع شاركت في إجراء هذه التدريبات.

جدير بالذكر، أنَّ اليونان أعربت عن استيائها الشديد من العمليات التركية قبالة الجزر اليونانية، كما أدانت العمليات البحرية التركية على الحدود البحرية.