وزير دفاع أردوغان وقيادات الجيش التركي يتفقدون الحدود مع اليونان

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بصحبة وفد من القوات المسلحة التركية، أمس الخميس، مقر الوحدات العامة للجيش التركي على الحدود مع دولتي اليونان وبلغاريا، وسط أجواء توتر العلاقات التركية اليونانية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت قناة "أوضة تي في": زار آكار مقر الوحدات العامة للقوات المسلحة التركية علي الحدود اليونانية والبلغارية، ورافقه في الجولة التفقدية رئيس أركان الجيش التركي الجنرال اللواء يشار جولار، وقائد القوات البرية الجنرال أوميت دوندار وقائد القوات الجوية حسن كوشكيكيوز، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال والحاكم الـ54 أكرم سينالب في قيادة لواء المشاة الآلي وقائد الجيش الأول الجنرال موسى أفسفير.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستاليوس بيستاس، طالب في تصريحات صحفية، أمس الخميس، من السلطات التركية التفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية أسوة بما جرى بين السلطلتين اليونانية والتركية مع السلطات الإيطالية.

وبمطلب السلطات اليونانية، تصبح تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان محاطة قانونيًا ضد انتهاكات أنقرة في البحر المتوسط، ودخول السفن التركية المياه الإقليمية اليونانية والقبرصية على السواء.