كوريا الجنوبية والصين تتفقان على تعزيز التجارة بينهما وسط كورونا

عقدت كوريا الجنوبية والصين اجتماعًا، اليوم، لتحديث وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بينهما والتي دخلت حيز النفاذ منذ ما يقرب من 5 أعوام، إذ تعهد البلدان ببذل جهود مشتركة لتجاوز التوترات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا المستاجد "كوفيد 19".

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن البلدين عقدا اجتماعًا افتراضيًا لبحث سبل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة على نحو أفضل إلى جانب تعزيز التجارة الثنائية بينهما في ظل الجائحة.

وأوضحت الوزارة الكورية، أن سول وبكين تطرقتا خلال الاجتماع إلى إمكانية تأسيس لجنة جديدة تركز على التجارة عبر الإنترنت لتجاوز الاضطرابات التي لحقت بالأنشطة التجارية بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

جدير بالذكر، أن كوريا الجنوبية والصين أبرما اتفاق التجارة الحرة في ديسمبر لعام 2015، وبفضل الاتفاقية تحسنت التجارة بين البلدين بنسبة 18.2% بين عامي 2015 و2018.