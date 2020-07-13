وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد صراع مع السرطان

توفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، عن عمر ناهز 57 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان الثدي.

وتزوجت "كيلي" الممثل جون ترافولتا عام 1991، والذي كتب عقب رحيلها على موقع إنستجرام: "بقلب ثقيل جدا أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

وأضاف: "لقد رحلت بعد معركة شجاعة مع حب ودعم الكثيرين"، واستكمل: "سنكون أنا وعائلتي ممتنين إلى الأبد للأطباء والممرضات في مركز إم دي أندرسون للسرطان، وجميع المراكز الطبية التي ساعدت، وكذلك العديد من أصدقائها وأحبائها الذين كانوا بجانبها. سوف يتم تذكر حب وحيوية كيلي دائمًا".

وشاركت "كيلي" في أكثر من 70 عملا فنيا، من بينها فيلم Jerry Maguire بجانب توم كروز، وقيلم Twins، مع أرنولد شوارزنيجر.

ونشرت ابنتها "إيلا" عبر إنستجرام: "لم أقابل أي شخص أبدًا شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك، أي شخص محظوظ بما يكفي لأن يعرفك أو كان موجودًا في حضورك سيوافق على أن لديك وهجًا وإضاءة لا تتوقف أبدًا عن التألق وهذا يجعل أي شخص من حولك يشعر بالسعادة".

وتابعت: "شكرا لك على وجودك في حياتي.. شكرا لحبك، شكرا لمساعدتكم وشكرا لكم لجعل هذا العالم مكانا أفضل، لقد جعلت الحياة جميلة جدًا وأعلم أنك ستستمر في القيام بذلك دائمًا، أنا أحبك كثيرا يا أمي".