بعد رحيل زوجها.. وفاة زوجة نائب مدير مستشفى بلبيس جراء إصابتها بكورونا

توفيت زوجة الدكتور محمد توفيق أبو لبن مدير مستشفى العزل في بلبيس، بمحافظة الشرقية، متأثرة بإصاباتها بفيروس كورونا، بعد ثلاثة أيام من وفاة زوجها لنفس السبب.

وأصدرت مديرية الصحة بالشرقية، بيانًا، أعربت فيه عن بالغ حزنها لرحيل الدكتور محمود عبد السلام، من أبطال مستشفي الحسينية المركزي، والذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت: "نحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي علي الله أحدًا، سآلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".