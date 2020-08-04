اعترافات قاتل زوجته بالدقهلية: محستش بنفسي.. هي نصيبها كدا

"كنت بضربها ومحستش بنفسي غير وهي قاطعة النفس.. مكنتش أقصد أقتلها لكن نصيبها كدة"، بتلك الكلمات اعترف عامل بقتل زوجته بالمنصورة، بعدما تعدى عليها بالضرب بسبب خلافاتهما على شقة الزوجية، حيث لفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة، وحاول الزوج الهرب إلا أنه سقط في قبضة رجال الأمن وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

بداية الواقعة كانت بإخطار تلقته مديرية أمن الدقهلية بورود بلاغ لمأمور قسم اول المنصورة من أهالي مساكن العبور بمنطقة المجزر بسماع صوت صراخ واستغاثة لسيدة داخل مسكنها وبفتح باب المسكن عثر عليها مقتولة، وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة الي مكان البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "فاطمة"، 35 عاما من خريجي مؤسسة تربية البنات ولديها طفل، وأن خلافا نشب بينها وبين زوجها ويدعي "طارق"، 36 عاما، من خريجي مؤسسة تربية البنين، وتزوجا عقب خروجهما كونهما يتيمين وحصلا على مسكن للزوجية.

وكشفت التحريات عن وقوع خلافات بين الزوجين بسبب شقة الزوجية وتطورت الخلافات بينهما حتى يوم الحادث حين احتدم الأمر فحدثت مشادة كلامية انتهت بتشابك بالأيدي ليفقد الزوج أعصابه وينهال عليها بالضرب في أنحاء متفرقة من جسدها حتى سقطت جثة هامدة.

تم إعداد عدة أكمنة للزوج على الأماكن التي اعتاد التردد عليها حتى تم إلقاء القبض عليه في أحدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة واعترف بارتكاب الجريمة.