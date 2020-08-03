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"تسلا" تخطط لإنجاز مصنعها في برلين بحلول منتصف 2021

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طلعت الصناديلي
09:56 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
شركة السيارات الكهربائية الأمريكة تسلا

شركة السيارات الكهربائية الأمريكة تسلا

أعلنت الشركة الأمريكية "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، عن إنهاء مصنعها الجديد بالقرب من برلين في جروينهايد بحلول منتصف عام 2021، بشكل أسرع من مصنعها في منشأة شنجهاي، التي ارتفعت في أقل من عام.

وبحسب ما ذكره بلومبرج، تعرقل المشروع الألماني بسبب نكسات طفيفة ، بما في ذلك انتقادات من المواطنين المحليين المهتمين بإزالة الغابات واستخدام المياه.

 كما نقلت صحيفة "فيلت إم زونتاج" الألمانية عن يورج شتاينباخ وزير الاقتصاد في ولاية براندنبورج حيث يقع المصنع، قوله "يبدو أن الهدف في تسلا هو التغلب على وقت بناء مصنع  Gigafactory 3 في شنجهاي، وفقا لملاحظتي  يمكن أن ينجح هذا بشكل جيد للغاية".

ينتقل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إلى قلب ألمانيا لتحدي Volkswagen AG وBMW AG وMercedes-Benz من شركة Daimler AG حيث تستهدف الدولة زيادة هائلة في مبيعات السيارات الكهربائية.

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