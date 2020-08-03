مصطفى درويش في عمل فني جديد مع مدحت العدل

أعلن الفنان مصطفى درويش، تقديمه عمل فني، من تأليف الشاعر والسيناريست مدحت العدل.

ولم يعلن "درويش" أي تفاصيل بخصوص هذا العمل، مكتفيًا بنشر صورة تجمعه و"العدل" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مصحوبة بتعليق مقتضب: "قريبًا تأليف دكتور مدحت العدل".

وشارك مصطفى درويش، في رمضان الماضي، بعمليين دراميين، وهما مسلسل بـ 100 وش، تأليف عمرو الدالي، أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، بطولة نيللي كريم، أسر ياسين، علا رشدي، شريف دسوقي، دنيا ماهر، وجسد "درويش"، خلال العمل شخصية كابتن فتحي، أحد أفراد عصابة عمر وسكر.

كما شارك مصطفى درويش في رمضان، بمسلسل خيانة عهد، أمام الفنانة يسرا، عبير صبري، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانة مراد، إخراج سامح عبدالعزيز.

وفي شهر يونيه الماضي، أصيب الفنان مصطفى درويش، بفيروس كورونا، وتعافيه منه وتبرعه بالبلازما الخاصة به وفتح مطعمه لغير القادرين، وخرج "درويش" عبر حسابه على انستجرام، وحكى عن تجربة إصابته بالفيروس والتي وصفها بـ"الصعبة" ورحلة شفاءه ومساندة أصدقاءه وجمهوره له.

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن "درويش"، عبر حسابه على فيس بوك، أنه أعلق حسابه على تطبيق "تيك توك"، وكتب قائلًا: "أنا قفلت أبلكيشن التيك توك وقفلت البروفايل بتاعي عليه، لأن أنا شايف إن البرنامج ده أخطر من المخدرات هو برنامج لإفساد أخلاقيات الجيل الصغير انتحار وجنس وبجد خطر علينا كلنا وعلى بناتنا وولادنا والمجتمع".

وأضاف درويش: "والله وأخطر من الإرهاب نفسه، لما طفل صغير يشنق نفسه بسبب تحدي عليه، يا جماعة خافوا على ولادكم بجد الموضوع صعب جدا".