ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إيران إلى 312 ألفا و35 شخصا

سجلت وزراة الصحة الإيرانية، اليوم، 2598 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ، و215 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أرنا" الإيرانية، إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 312 ألفا و35 شخصا حتى الآن، بينهم 4 آلاف و104 في وضع حرج.

وأضافت لاري، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 270 ألفا و228 شخصا حتى الآن، فيما توفي 215 شخصا آخر خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 17 ألفا و405 أشخاص.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية ، أن مليونين و534 ألفا و658 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالوباء في أنحاء البلاد حتى الآن.

اليابان تسجل 1331 حالة إصابة جديدة بكورونا

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1331 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في اليابان بلغ 39399 حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت لتصل إلى 1025 حالة.

وسجلت طوكيو 258 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، بينما أبلغت محافظة آيتشي عن 124 حالة إصابة جديدة، وولاية أوساكا عن 81 حالة إصابة جديدة، وولاية أوكيناوا، التي أعلنت أيضا حالة الطوارئ، عن 37 حالة جديدة.

ارتفاع إجمالي الإصابات في باكستان إلى 280 ألفا و29 حالة

وفي باكستان، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد إلى 280 ألفا و29 حالة، بعد تسجيل 330 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و984 حالة.

وأشارت القناة الباكستانية، إلى أنه تم تسجيل 121 ألفا و486 حالة إصابة فى إقليم "السند"، فى حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 93 ألفا و197 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 11 ألفا و774 حالة.

الهند: ارتفاع حصيلة الإصابات بالوباء إلى مليون و803 آلاف و696 حالة

وفي الجارة الهند، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في البلاد إلى مليون و803 آلاف و696 حالة، وذلك عقب تسجيل 52 ألفا و972 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة الهندية، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 38 ألفا و135 حالة، وذلك عقب تسجيل 771 حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "إنديا تي في" الهندية.

وفي سنغافورة، قررت السلطات، إلزام جميع المسافرين الوافدين إلى البلاد والذين ينفذون إخطار البقاء في المنزل لدى وصولهم في المرافق المخصصة بارتداء جهاز مراقبة إلكتروني قريبًا. واعتبارًا من 10 أغسطس، سيتعين على هؤلاء المسافرين ارتداء الجهاز طوال فترة الإقامة في المنزل لمدة 14 يومًا. ويشمل هذه القرار المواطنين والمقيمين الدائمين وحاملي تصاريح العمل طويلة الأجل وحاملي تصاريح العمل وعائلاتهم على أن يتم إعفاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 12 عامًا أو أقل.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة في منطقة الشمال، ويبلغ عدد الحالات في الشمال 151 حالة بينما فقد أربعة أشخاص حياتهم بسبب الفيروس في حين يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في قبرص حتى الآن ألف و150 إصابة، وتعافى 856 شخصا من المرض بينما بلغت حصيلة الوفيات 19 حالة.

وفي أرمينيا، سجلت وزارة الصحة، اليوم، 52 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 39 ألفا و102 حالة.

وذكرت الوزارة الأرمينية، أن 8 أشخاص توفوا بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ حصيلة الوفيات بسبب الفيروس 762 شخصا، بينما توفي 228 آخرون يحملون الفيروس لأسباب أخرى.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 81 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، موضحة أن أعداد مصابي كورونا تضاعفت في غضون شهر، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للحالات النشطة حاليا هو 1605 حالات بينما كان عدد الحالات قبل شهر 787 حالة.

وأشارت الوزرة النمساوية، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 21 ألفا و385 حالة، وقد تعافى منها 19 ألفا و63 حالة، بينما توفى 718 حالة، لافتا إلى أنه يتواجد حاليا 113 حالة بالمستشفيات منهم 21 حالة بالعناية المركزة.

وفي أوكرانيا، سجلت السلطات، 990 إصابة جديدة بكورونا المستجد و13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت بيانات نظام مراقبة انتشار كورونا المستجد التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في أوكرانيا منذ بداية الوباء بلغ 73 ألفا و158 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المرض 1738 حالة وفاة، في حين تعافى 39 ألفا و876 شخصا حتى الآن.، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأصدرت وزارة الصحة الأوكرانية أمس الأحد، قائمة محدثة للدول "الخضراء" و"الحمراء" بناء على الوضع الوبائي، بحيث يجب على الأجانب القادمين إلى أوكرانيا من دول المنطقة الخضراء تقديم تأمين طبي يغطي الإضافة بكوفيد-19، ويجب على أولئك القادمين من المنطقة الحمراء أن يكون لديهم تأمين طبي وأن يخضعوا لاختبار "بي سي آر" أو الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وتغطي المنطقة الخضراء حاليًا 66 دولة، منها مصر وتركيا وكرواتيا وإيطاليا واليونان والسويد والبرتغال والمملكة المتحدة. وفي بلغاريا، سجلت السلطات، 119 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع اجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 11 ألفا و955 حالة.

انخفاض عدد السياح في إسبانيا بنسبة97.7 % في يونيو الماضي

وذكرت إحصائية إسبانية، أن عدد السياح الدوليين انخفض في يونيو الماضي بنسبة 97.7 % عن يونيو 2019، على خلفية كورونا المستجد، وأظهرت بيانات المعهد الإسباني للإحصاءات أن 204 آلاف و926 سائحًا زاروا البلاد في يونيو الماضي، وأن إنفاق السائح الواحد انخفض بنسبة 40.8 % عن يونيو 2019، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في البرازيل إلى 2733677

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، 25800 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2733677 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن السلطات سجلت أيضا 541 حالة وفاة جديدة ؛ لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 94104 حالات.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 439 ألفا و46 حالة، وذلك عقب تسجيل 4853 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة المكسيكية، اليوم، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 47 ألفا و746 حالة، وذلك عقب تسجيل 274 حالة وفاة جديدة.

وفي بوليفيا، ذكرت وزارة الصحة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في البلاد تجاوزت الـ80 ألف حالة.

وأضافت الوزارة البوليفية، اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 3153 حالة، عقب تسجيل 89 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد.