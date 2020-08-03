أول نمو لنشاط المصانع الألمانية منذ ديسمبر 2018

أظهر مسح اليوم الإثنين، أن المُصنعين الألمان شهدوا في يوليو الماضي، توسعا في النشاط للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، ما ينبئ باستمرار تعافي القطاع.

وارتفع مؤشر "آي.اتش.اس" ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، الذي يُسهم بنحو خُمس الاقتصاد، إلى 51.0 في يوليو، متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في 19 شهرا.

كانت قراءة يونيو 45.2 ربط فيل سميث، الاقتصادي في آي.اتش.اس ماركت، الزيادة بتحسن قوي في كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديدة.

لكنه أضاف أن المسح أشار إلى استمرار الطلب دون مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما يحول دون تعاف أقوى.