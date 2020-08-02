ألمانيا: إصابة 45 شرطيا خلال فض مظاهرة ضد قيود كورونا

أعلنت شرطة العاصمة الألمانية "برلين"، اليوم، إصابة نحو 45 من أفرادها خلال فض مظاهرة احتجاجية على القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، أنه تم نقل 3 من المصابين إلى المستشفى؛ حيث أصيبوا خلال فضهم للمظاهرات التي وقعت أمس السبت وشارك فيها نحو 20 ألف متظاهر، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أكثر من 130 متظاهرا بسبب تهم تضمنت رفع شعارات مخالفة للدستور وتعكير السلم العام.

وكانت الشرطة الألمانية، أعلنت أنها قامت بنشر 1100ضابط لمراقبة المظاهرات التي جابت شوارع برلين وفضها.

من ناحية أخرى، تعرضت المظاهرات لانتقادات واسعة بسبب عدم ارتداء المتظاهرين الكمامات الوقائية وعدم مراعاتهم لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال عمدة برلين ميشائيل مولر، "إن المتظاهرين لم يراعوا حقيقة وباء كورونا المستجد؛ وبالتالي عرضوا حياة الآخرين للخطر، بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات في ألمانيا حاليا، مشيرا إلى أنه لم يكتشف بعد علاج أو لقاح مؤثر للقضاء على الوباء، ومن ثم فإن الجائحة لم تنته بعد.