مصر للطيران تنقل رحلات ألمانيا إلى مبنى "الركاب 2" بمطار القاهرة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، نقل رحلات الشركة (سفر ووصول) المتجهة من وإلى مدن ألمانيا ( برلين، ميونخ وفرانكفورت) لمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

ويستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 61 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 7339 راكبًا، كما يغادر المطار 68 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 5008 مسافرين من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنَّ صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.