الدفاع الروسية: اللقاح الجديد ضد كورونا أظهر استجابة مناعية واضحة

أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين، أن الفحص النهائي للمتطوعين الذين يختبرون لقاح فيروس كورونا أظهر وجود استجابة مناعية واضحة لدى جميعهم.

وقال البيان إن الفحص تم اليوم 3 أغسطس، في مستشفى "بوردينكو" التابع لوزارة الدفاع للمشاركين المتطوعين في اختبارات اللقاح ضد "كوفيد - 19" التي تجريها الوزارة بالتعاون مع مركز غاماليا القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار البيان إلى أنه وفقا لبروتوكول الاختبارات السريرية لليوم الـ42 بعد التطعيم الأول، عاد المتطوعون إلى المستشفى وخضعوا لفحص طبي معمق.

وتابع البان: "أظهرت نتائج البحث بشكل واضح وجود استجابة مناعية مبينة في جميع المتطوعين نتيجة تطعيمهم. ولم يتم العثور على أي آثار جانبية أو انحرافات في عمل أجهزة الجسم لدى المتطوعين".

وأضاف أن البيانات البحثية المتاحة تسمح بالحديث عن أمان وقدرة تحمل اللقاح الذي تم تطويره من قبل مركز غاماليا بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

وأمضى المتطوعون فترة التجربة، التي استمرت من 3 يونيو إلى 20 يوليو، في مستشفى "بوردينكو" تحت مراقبة مستمرة للأخصائيين الطبيين من ذوي الخبرة الواسعة في التجارب السريرية للأدوية.