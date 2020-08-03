رئيس التحرير

محمود مسلم

روسيا تصدر الأدوية لعلاج كورونا إلى 15 بلدا

كتب:

وكالات
05:24 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

صرح مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، بأن روسيا صدرت دواء "أفيفافير" المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا إلى 15 بلدا.

جاء ذلك بحسب ما قاله دميترييف اليوم الإثنين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24".

وأضاف: "هناك دواءان متوفران ضد كورونا يتم توريدهما إلى مجموعة من البلدان وهما: (ريمديسيفير) الأمريكي والثاني (أفيفافير) الروسي. وقد قامت الولايات المتحدة بشراء 90% من (ريمديسيفير)، لذلك فليس من المستغرب أن يشتري 15 بلدا عقارنا".

وقام الصندوق الروسي بالتعاون مع مجموعة شركات "خيم رار" بتشكيل شركة مشتركة باسم "كروميس" لإنتاج دواء "أفيفافير".

وفي وقت سابق قالت "كروميس" إنها اتفقت مع 7 دول في أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا بشأن توريد العقار المضاد لكورونا.

اقرأ المزيد:

روسيا تعلن بدء الاختبارات السريرية على لقاح ثان ضد كورونا

بوتين: وضع كورونا في روسيا مستقر لكن لا يمكن ضمان استمراره

روسيا تسجل 5509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

روسيا تخطط لتلقيح سكانها ضد كورونا في أكتوبر

تستعد لتطعيم السكان.. روسيا تعلن انتهاء تجارب لقاح كورونا

فاوتشي يشكك في لقاحات كورونا التي يتم تطويرها في روسيا والصين