الأمن الأوكراني لم يعثر على متفجرات في مكان احتجاز الرهائن بكييف

أعلن نائب وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، أن الرجل، الذي قام باحتجاز رهائن بإحدى البنايات في العاصمة الأوكرانية كييف مهددا بتفجيرها، لم يكن بحوزته أية متفجرات، كما أنه لم يتم العثور على متفجرات في البناية.

وقال غيراشينكو لقناة "112 أوكرانيا": "قامت دائرة المفرقعات بمسح المكان، ولم يُعثر على مواد متفجرة، مما يعني أن المواطن الأوزبكي كان يخدعنا".

وأعلن مجلس الأمن الأوكراني، اليوم الإثنين، نجاح عملية القبض على محتجز الرهائن بإحدى البنايات في العاصمة كييف بعد أن هدد بتفجير قنبلة في مصرف بمركز تجاري في المدينة وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وهذه الحادثة الثالثة لاحتجاز الرهائن في أوكرانيا. واختطف مكسيم كريفوش يوم 21 يوليو، وسط مدينة لوتسك حافلة تقل 13 راكبًا، وكانت بحوذته متفجرات وأسلحة. استمرت المحادثات أكثر من عشر ساعات، وطالب المجرم الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتسجيل رسالة فيديو تحث على مشاهدة فيلم "أبناء الأرض".

بعد ذلك بيومين، هدد رومان سكريبنيك، البالغ من العمر 32 عامًا والمقيم في منطقة بولتافا، بتفجير قنبلة يدوية، وأخذ شرطيًا رهينة وطالب بسيارة ثم أطلق سراح الرهينة بعد تنفيذ الطلب دون أن يلحق به أذى وهرب.